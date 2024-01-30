ВСУ уничтожили 960 оккупантов, самолет и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 384 140 (+960) человек ликвидировано;

танков - 6300 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 11725 (+29) ед.;

артиллерийских систем - 9144 (+31) ед.;

РСЗО - 972 (+0) ед.;

средства ПВО - 663 (+3) ед.;

самолетов - 332 (+1) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35) ед.;

крылатые ракеты - 1846 (+0) ед.;

корабли/катера - 23 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42) ед.;

специальная техника - 1448 (+5) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 30.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 16 атак россиян вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Как писали ранее аналитики Института изучения войны (ISW), самые интенсивные бои на Купянском направлении проходят в районах Синьковки и Табаевки. В частности, утверждали о том, что враг продвинулся в районе Кременной в направлении Лимана и к западу от Бахмута.