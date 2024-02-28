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Гуменюк о ситуации в Крынках: у оккупантов сезон "мясных штурмов"

Среда 28 февраля 2024 19:43
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Гуменюк о ситуации в Крынках: у оккупантов сезон "мясных штурмов" Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне не оставляют попыток оттеснить украинских военных с левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого россияне идут на штурмы со стрелковым оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

По ее словам, оккупанты не оставляют попыток выбить оттуда украинских защитников. Для этого Россия усилила "мясные штурмы" оккупантов без применения бронетехники.

"Мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Однако мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами для себя имели большие имиджевые потери", - рассказала Гуменюк.

Однако на указанном участке фронта у Сил обороны усложнена логистика, а оккупанты имеют за спиной суши, но при этом экономят бронетехнику для штурмов.

"Неиспользование в штурмах бронетехники у них продолжается как командирское эмбарго. То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они ее все равно экономят. Сейчас у них просто сезон "Мясных штурмов", - рассказала Гуменюк.

Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

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