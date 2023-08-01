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В Черниговскую область пыталась прорваться российская ДРГ, ее остановили пограничники

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Чернигов, Вторник 01 августа 2023 08:34
В Черниговскую область пыталась прорваться российская ДРГ, ее остановили пограничники Фото: российская ДРГ пыталась прорваться в Черниговскую область (facebook com mod mil ukr)
Автор: Наталья Юрченко

Группа российских диверсантов пыталась прорваться через границу в Черниговскую область. Вражескую ДРГ остановили пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Telegram.

Инцидент произошел минувшей ночью. Командующий сообщил, что защитники пресекли попытку пересечения границы Украины диверсионной разведывательной группой противника.

Сергей Наев в комментарии РБК-Украина уточнил, что ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России.

Пограничники 2 пограничного поста зафиксировали с помощью тепловизоров четырех вооруженных лиц. Защитники открыли огонь на поражение, что заставило диверсантов отойти назад.

"Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", - отметил командующий.

Как позже сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, инцидент произошел в пределах Семеновской общины Черниговской области.

Не первая попытка российских диверсантов

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей.

Так, 27 июля вражеская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. Силы обороны отбили атаку, открыв огонь. Пограничники объяснили, что диверсанты пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.

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ДРГ прикордонники Черниговская область
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