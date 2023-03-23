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Гуменюк после взрывов в Севастополе заявила о продолжении сезона "боевых карасей"

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Четверг 23 марта 2023 17:59
Гуменюк после взрывов в Севастополе заявила о продолжении сезона "боевых карасей" Иллюстративное фото: военные намекнули на продолжение сезона взрывов в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сезон взрывов во временно оккупированном Крыму, которые там начали фиксировать все чаще, только начался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Поскольку сезон "боевых карасей" только начинается, озвучивать (детали - ред.) еще рано, пока "прикармливаем", - заявила она, комментируя недавние взрывы в Севастополе.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе 22 марта ночью прозвучали взрывы. Так называемые "власти" заявляли, что город якобы атаковали при помощи беспилотников.

Также мы писали, что за несколько дней до этого взрывы гремели в Джанкое. Там были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр".

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