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Гуменюк після вибухів у Севастополі заявила про продовження сезону "бойових карасів"

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Четвер 23 березня 2023 17:59
Гуменюк після вибухів у Севастополі заявила про продовження сезону "бойових карасів" Ілюстративне фото: військові натякнули на продовження сезону вибухів у Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сезон вибухів у тимчасово окупованому Криму, які там почали фіксувати все частіше, лише розпочався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Оскільки сезон "бойових карасів" тільки починається, озвучувати (деталі - ред.) ще рано, поки "прикормлюємо", - заявила вона, коментуючи нещодавні вибухи у Севастополі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Севастополі 22 березня вночі пролунали вибухи. Так звані "влада" заявляла, що місто нібито атакували за допомогою безпілотників.

Також ми писали, що за кілька днів до цього вибухи лунали в Джанкої. Там було знищено російські крилаті ракети "Калібр" .

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