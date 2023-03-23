Гуменюк після вибухів у Севастополі заявила про продовження сезону "бойових карасів"

Сезон вибухів у тимчасово окупованому Криму, які там почали фіксувати все частіше, лише розпочався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Оскільки сезон "бойових карасів" тільки починається, озвучувати (деталі - ред.) ще рано, поки "прикормлюємо", - заявила вона, коментуючи нещодавні вибухи у Севастополі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Севастополі 22 березня вночі пролунали вибухи. Так звані "влада" заявляла, що місто нібито атакували за допомогою безпілотників.

Також ми писали, що за кілька днів до цього вибухи лунали в Джанкої. Там було знищено російські крилаті ракети "Калібр" .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.