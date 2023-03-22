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В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах

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Среда 22 марта 2023 05:29
В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах Фото: в Севастополе слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе ночью 22 марта прогремели взрывы, после чего пропало электричество в районе Южной бухты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и паблики.

Сообщение о взрыве в Севастополе появилось поздно ночью и уже под утро. Жители города пишут, о нескольких таких громких звуках, похожих на взрывы. Один прозвучал около 03.40, затем слышали другой, примерно в 4.40, что прозвучал в районе Пожарова.

"Какие-то выстрелы и взрывы - что происходит, не ясно... В Севастополе взрыв!" - пишут в Telegram-каналах "ЧП Севастополь" и "Севастополь слезам не верит".

Также в сети высказывают предположение, что стрельба, которая слышна в Севастополе, может быть связана с якобы попытками сбить некие беспилотники.

Как утверждается, после громких звуков, похожих на взрывы над Севастополем, пропал свет в Южной бухте, что находится в центральной части городской застройки и разделяет Южную сторону города на Городскую и Корабельную.

Кроме того, в сети опубликовали кадры якобы того самого взрыва.

"Появилась информация, что на Севастополь могла быть осуществлена атака и морскими, и воздушными беспилотниками", - пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Представители оккупационной администрации о данных взрывах ничего не сообщают.

Напомним, ранее, 20 марта, в захваченном РФ Крыму в Джанкое раздались взрывы. Тогда в сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр". Это произошло во время их транспортировки.

Добавим также, перед этим, в Севастополе в субботу утром тоже было неспокойно - местные жители слышали взрывы, а также звуки, похожие на стрельбу.

Также в среду, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

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