Гуменюк о новых массированных атаках россиян: видим признаки подготовки

"Прогнозировать вообще во время войны дело неблагодарное, и мы говорим о том, что население должно быть готовым, в том числе не только к самой атаке, но и к тому моменту, который потребуется для ликвидации последствий. Мы осознаем, что враг пытается атаковать именно инфраструктуру…", - говорит Гуменюк.

Она отметила, когда враг не имеет убедительных успехов на линии столкновения, он пытается атаковать тыловые районы Украины.

"Сейчас ситуация заключается в том, что мы видим и наблюдаем признаки такой подготовки, поэтому должны предупредить, что вполне вероятно, что сейчас происходит период, когда они уладили силы и подтянули резервы, которые им были нужны после прошедшей массированной атаки. Мы увидели, что враг практикует такие нашествия на нас и имеет от этого определенный результат, который они кладут в основу тактики своих действий", - рассказала Гуменюк.

Она предположила, что, скорее всего, новой массированной атакой противника может стать смешанная, когда будут применены ракеты и дроны "Шахеды". Но не исключены и волновые атаки.

Напомним, ранее в Силах обороны уже предупреждали, что российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины.

Добавим, вчера в Генштабе заявили о том, что угроза нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет и объяснили почему.

Также мы писали о том, что российские войска после паузы вывели в Черное море на боевое дежурство подлодку с четырьмя "Калибрами".

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