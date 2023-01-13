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Гуменюк про нові масовані атаки росіян: бачимо ознаки підготовки

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Наразі спостерігаються ознаки підготовки російськими військами до нового масованого обстрілу України. Не виключається, що він може бути мішаним чи йти хвилями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Прогнозувати взагалі під час війни справа невдячна, і ми говоримо про те, що населення має бути готовим, в тому числі не тільки до самої атаки, а й до того моменту, який буде потрібен для ліквідації наслідків. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру…", - каже Гуменюк.

Вона зазначила, коли ворог не має переконливих успіхів на лінії зіткнення, він намагаються атакувати тилові райони України.

"Наразі ситуація полягає в тому, що ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки, тому маємо попередити, що цілком імовірно, що зараз відбувається період, коли вони злагодили сили і підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі навали на нас і має від цього певний результат, який вони покладають в основу тактики своїх дій", - розповіла Гуменюк.

Вона припустила, що скоріш за все, новою масованою атакою противника може стати мішана, коли будуть застосовані ракети та дрони "Шахеди". Але не виключені й хвилеві атаки.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони вже попереджали, що російські війська, імовірно, можуть готуватися до нового масованого обстрілу України.

Додамо, вчора в Генштабі заявили про те, що загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі зростає та пояснили чому.

Також ми писали про те, що російські війська після паузи вивели в Чорне море на бойове чергування підводний човен з чотирма "Калібрами".

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