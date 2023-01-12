Россия вывела в Черное море на боевое дежурство носитель "Калибров", - Гуменюк

Российские войска вывели в Черное море на боевое дежурство подлодку с "Калибрами". На ней насчитывается четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Зафиксирована одна подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами" на боевом дежурстве в Черном море сейчас. И два корабля из группировки, которые, скорее всего, собирают надводную обстановку и освещают ее. Вероятно, именно из них запускались те БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня, которые в течение двух суток мы сбиваем", - рассказала Гуменюк.

Она напомнила, что за последние дни дважды было зафиксировано збивание беспилотников в Николаевской области и одно в Одесской.

"Это говорит о повышении такой активности в сборе информации. Как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару", - отметила Гуменюк.

Отметим, что сегодня утром ВМС ВСУ обнародовало данные, где сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль, но без "Калибров".

Напомним, ранее в Силах обороны предупреждали, что российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины и он может быть "смешанным" с применением не только ракет, но и дронов.

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