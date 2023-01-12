Гуменюк не исключает подготовку РФ к новому массированному удару: каким может быть

Российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Он может быть "смешанным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала "Киев".

"Вероятно, такая атака готовится. Потому что периодичность подготовки войск оккупантов как раз именно такая - это где-то 10-12 или 14 дней им нужно, чтобы переснарядиться после массированной атаки. Поскольку они, скажем, с этой практикой "подружились" и им она нравится, вполне вероятно, что они готовят повторение одной из таких атак", - отметила Гуменюк.

В свою очередь она предположила, что новая атака оккупантов может быть и смешанного типа. Когда врагом могут быть одновременно применены ракеты воздушного, морского базирования и дроны-камикадзе.

"По некоторым показателям запас ракет переходит критическую границу. Поэтому они могут применять смешанные практики", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее мы писали, что в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, но носителей ракет там нет.

Добавим, сегодня в утренней сводке Генштаба предупредили украинцев, что существует опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории нашей страны.

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