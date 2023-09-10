Гуменюк о Крымском мосте: у него осталось очень мало времени

Крымский мост получил существенные повреждения, и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше. Да и вообще у него осталось не так много времени.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним - конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны", - заявила пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все чаще слышны взрывы. Иногда они связаны с ударами по русскому флоту, либо атаками дронов по объектам на полуострове, либо с Крымского моста.

Например, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленьогорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, хорошо нагруженный топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымским мостом. В результате в конструкции было разрушено два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму раздавались очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.

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