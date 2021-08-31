Канада прийме до 5 тисяч афганських біженців, які були евакуйовані США

Уряд Канади домовився з США про прийом до 5 тисяч афганських біженців, які були евакуйовані американськими військовослужбовцями. Загалом країна планує прийняти до 20 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Біженці будуть прийняті відповідно до оголошеної Канадою програми про прийом 20 тисяч біженців, в тому числі правозахисників, представників ЛГБТ та журналістів.

Додамо, що Канада евакуювала з Афганістану близько 3,7 тисячі людей, більшість з яких підтримувала місію країни й вже незабаром матимуть змогу почати нове життя.