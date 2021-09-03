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США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg

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США , П'ятниця 03 вересня 2021 18:55
США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg Фото: США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки готуються до фінансової підтримки біженців з Афганістану. Більшість людей покинула країну залишивши всі свої речі там.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Байдена та більше ніж 200 приватних агентств планують організувати система для переселення евакуйованих афганських біженців.

Зазначається, що Державний департамент може витратити до 2275 доларів на кожного евакуйованого, оскільки організація переселення може тривати протягом декількох місяців. Кошти будуть направлені на житло, харчування й на інші необхідні для життя речі.

"Це не звичайний бізнес. Ми не готові. Ми ніколи не робили нічого подібного. Але ми збираємося підготуватися. І якщо це буде не ідеально, нічого страшного, тому що це терміново", - відзначив виконавчий директор одного з агентств.

Більше ніж 50 тисяч афганців отримають умовно-дострокове звільнення від подачі заяви на отримання постійної візи. Ті біженці, що допомагали військовим США під час операції в Афганістані - потрапили до іншої міграційної категорії.

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