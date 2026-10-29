ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, - Лубинец

20:26 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Разминирование маршрутов для гуманитарного конвоя и эвакуации из Олешек закончилось. Люди смогут уехать из оккупированного города 30 октября до 14:00.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Разминирование завершено

Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап. Разминирование определенных маршрутов завершено, говорит Лубинец.

"Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет предоставлена вся необходимая помощь", - пообещал чиновник.

Лубинец отметил, что люди, желающие уехать из Олешек, могут это сделать до 14:00 при всех необходимых мерах безопасности.

"Раздача гуманитарной помощи будет организована после 14:30", - уточнил он.

Кто координирует миссию

По словам Лубинца, делегации Украины, РФ и США собрались по координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты из трех стран.

Лубинец поблагодарил Первую леди США Меланию Трамп за "личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей".

Ранее РБК-Украина писало, что в районе Олешек Херсонской области уже 54 часа подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже 30 октября.

Кроме того, по данным Fox News, Украина и РФ согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.

Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Олешки Перемирие России и Украины Дмитрий Лубинец Война России против Украины
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой