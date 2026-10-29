В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, - Лубинец
Разминирование маршрутов для гуманитарного конвоя и эвакуации из Олешек закончилось. Люди смогут уехать из оккупированного города 30 октября до 14:00.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.
Разминирование завершено
Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап. Разминирование определенных маршрутов завершено, говорит Лубинец.
"Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет предоставлена вся необходимая помощь", - пообещал чиновник.
Лубинец отметил, что люди, желающие уехать из Олешек, могут это сделать до 14:00 при всех необходимых мерах безопасности.
"Раздача гуманитарной помощи будет организована после 14:30", - уточнил он.
Кто координирует миссию
По словам Лубинца, делегации Украины, РФ и США собрались по координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты из трех стран.
Лубинец поблагодарил Первую леди США Меланию Трамп за "личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей".
Ранее РБК-Украина писало, что в районе Олешек Херсонской области уже 54 часа подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже 30 октября.
Кроме того, по данным Fox News, Украина и РФ согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.
Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.