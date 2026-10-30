ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Старт из Армянска и более 75 часов тишины: Лубинец рассказал о ходе миссии в Олешках

09:53 30.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Старт из Армянска и более 75 часов тишины: Лубинец рассказал о ходе миссии в Олешках Фото: эвакуация из Олешек будет сегодня (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Между Украиной и РФ уже более 75 часов действует режим тишины, который ни одна из сторон не нарушила. Это самое длительное прекращение огня на большом участке фронта с 2022 года, что позволяет реализовать гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках с участием представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Беспрецедентное прекращение огня

По словам омбудсмена, договоренность о прекращении огня соблюдается в полной мере уже более трех суток.

"Уже более 75 часов есть режим тишины между Украиной и РФ. Ни одна сторона ни разу не нарушила режим тишины. Это впервые с 2022 года, когда режим тишины установлен на таком большом участке и так долго длится", - подчеркнул Лубинец.

Гуманитарный коридор и возможность выезда

Сегодня участники миссии отправляются непосредственно в Олешки, чтобы доставить гуманитарную помощь и обеспечить эвакуацию гражданского населения.

Подготовка к этой операции продолжалась в постоянной координации с 23 октября.

По словам Лубинца, граждане, которые изъявят желание покинуть Олешки, будут иметь свободу выбора направления для выезда:

  • на подконтрольную территорию Украины;
  • в РФ.

Участие США и международная прозрачность

Процесс доставки помощи и эвакуации является максимально открытым и прозрачным. Для освещения миссии привлечены международные медиа.

"Об участии США - сегодня вместе с нами работают граждане США, журналисты. Наверное, уникальная история для нас всех, что среди журналистов есть как представители США, Украины и РФ. Мы хотим сделать максимально прозрачный процесс помощи", - резюмировал омбудсмен.

Работа в Армянске и подготовка помощи

По словам Лубинца, он находится в Армянске, где координирует дальнейшие действия в рамках миссии совместно с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. К освещению мероприятия привлечены журналисты из трех стран.

Главная цель миссии обеспечить гуманитарной помощью гражданское население Олешек, прежде всего пожилых людей, лиц с инвалидностью и маломобильных граждан.

Для обеспечения логистики и эвакуации подготовлен специальный транспорт:

  • 25 автобусов на 750 мест;
  • машины скорой помощи для транспортировки маломобильных людей.

Эвакуация и режим тишины

Отдельным направлением работы является предоставление возможности гражданскому населению покинуть временно оккупированный город.

"Для каждого, кто хочет покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно уехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул критическую важность соблюдения режима тишины обеими сторонами во время проведения операции и выразил благодарность Силам обороны Украины.

Дмитрий Лубинец также выразил благодарность Первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию в организации этой гуманитарной миссии.

Читайте также: В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, - Лубинец

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Олешки Эвакуация
Новости
Блэкаут и повторный удар по вокзалу: что известно о последствиях атак на Днепр
Блэкаут и повторный удар по вокзалу: что известно о последствиях атак на Днепр
Аналитика
Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года
Мария Кучерявецзаместитель шеф-редактора новостной ленты Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года