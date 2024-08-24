Запорожскую область за сутки атаковали более 130 вражеских дронов
Российские оккупанты вчера, 23 августа, более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, россияне использовали более 130 различных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
За прошедшие сутки оккупанты 306 раз били по девяти населенным пунктам Запорожской области.
Войска РФ совершили шесть авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Левадному.
"132 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку", - отметил Федоров.
Также зафиксированы четыре обстрела РСЗО и 164 артобстрела. Поступило 17 сообщений о разрушении зданий и объектов инфраструктуры. Люди не пострадали.
Ситуация в Запорожской области
Российские войска захватили часть Запорожской области в первые дни вторжения. В Запорожской области проходит линия фронта, бои идут на нескольких участках.
Кроме того, россияне контролируют Запорожскую атомную электростанцию - крупнейшую АЭС в Украине и Европе. Недавно ЗАЭС снова оказались на грани блэкаута из-за повреждений россиянами одной из двух линий питания.
Добавим, что оккупанты могут готовить провокации на оккупированных территориях Запорожской области ко Дню Независимости. Об этом предупреждал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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