Gulliver в Киеве продадут на аукционе

Gulliver в Киеве наконец-то продадут. Соответствующее решение приняли 31 июля наблюдательные советы государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ощадбанк.
Лот планируется опубликовать в начале сентября 2026 года в системе Prozorro. Продажи. Стартовая цена комплекса составит 207 миллионов долларов.
Продажа через открытый аукцион обеспечит:
В Ощадбанке напомнили, что к кредитованию строительства комплекса консорциум государственных банков приступил еще в 2006 году. Здание Gulliver было введено в эксплуатацию в 2014 году.
С июня 2024 года заемщик - ООО "Три О" - начал сокращать платежи, а впоследствии прекратил обслуживать долг. Поэтому в марте 2025 года государственные банки начали процедуру обращения взыскания на предмет ипотеки.
26 июля того же года право собственности на комплекс перешло в банковский консорциум. В настоящее время 80% актива принадлежит Ощадбанку, еще 20% – Укрэксимбанку.
Gulliver находится в центре Киева на общей площади более 157 тысяч квадратных метров. Он совмещает торгово-развлекательный и бизнес-центр.
Ежедневно комплекс посещают или проходят мимо него более 150 тысяч человек, отметили в Ощадбанке.
В апреле РБК-Украина писало, что "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" планируют в ближайшие месяцы выставить на продажу столичный торгово-развлекательный центр Gulliver.
Напомним, 30 октября 2025 года стало известно, что Gulliver приостановил работу из-за того, что предыдущие владельцы центра препятствуют эксплуатации помещения.