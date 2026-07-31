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Gulliver в Киеве продадут на аукционе

18:59 31.07.2026 Пт
2 мин
Торгово-офисный центр "уйдет с молотка"
aimg Елена Бджола
Фото: торгово-офисный центр Gulliver в Киеве (Getty Images)

Gulliver в Киеве наконец-то продадут. Соответствующее решение приняли 31 июля наблюдательные советы государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ощадбанк.

Gulliver будет продан

Лот планируется опубликовать в начале сентября 2026 года в системе Prozorro. Продажи. Стартовая цена комплекса составит 207 миллионов долларов.

Продажа через открытый аукцион обеспечит:

  • конкуренцию между потенциальными покупателями,
  • рыночное формирование цены,
  • прозрачность процедуры.

В Ощадбанке напомнили, что к кредитованию строительства комплекса консорциум государственных банков приступил еще в 2006 году. Здание Gulliver было введено в эксплуатацию в 2014 году.

История Gulliver

С июня 2024 года заемщик - ООО "Три О" - начал сокращать платежи, а впоследствии прекратил обслуживать долг. Поэтому в марте 2025 года государственные банки начали процедуру обращения взыскания на предмет ипотеки.

26 июля того же года право собственности на комплекс перешло в банковский консорциум. В настоящее время 80% актива принадлежит Ощадбанку, еще 20% – Укрэксимбанку.

Gulliver находится в центре Киева на общей площади более 157 тысяч квадратных метров. Он совмещает торгово-развлекательный и бизнес-центр.

Ежедневно комплекс посещают или проходят мимо него более 150 тысяч человек, отметили в Ощадбанке.

В апреле РБК-Украина писало, что "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" планируют в ближайшие месяцы выставить на продажу столичный торгово-развлекательный центр Gulliver.

Напомним, 30 октября 2025 года стало известно, что Gulliver приостановил работу из-за того, что предыдущие владельцы центра препятствуют эксплуатации помещения.

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