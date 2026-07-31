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Gulliver у Києві продадуть на аукціоні

18:59 31.07.2026 Пт
2 хв
Торгівельно-офісний центр "піде з молотка"
aimg Олена Бджола
Фото: торгівельно-офісний центр Gulliver у Києві (Getty Images)

Gulliver у Києві нарешті продадуть. Відповідне рішення ухвалили 31 липня наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ощадбанк.

Gulliver буде проданий

Лот планують опублікувати на початку вересня 2026 року в системі Prozorro. Продажі. Стартова ціна комплексу становитиме 207 мільйонів доларів.

Продаж через відкритий аукціон забезпечить:

  • конкуренцію між потенційними покупцями,
  • ринкове формування ціни,
  • прозорість процедури.

В Ощадбанку нагадали, що кредитування будівництва комплексу консорціум державних банків розпочав ще у 2006 році. Будівлю Gulliver ввели в експлуатацію у 2014 році.

Історія Gulliver

З червня 2024 року позичальник - ТОВ "Три О" - почав скорочувати платежі, а згодом припинив обслуговувати борг. Тож у березні 2025 року державні банки розпочали процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки.

26 липня того ж року право власності на комплекс перейшло до банківського консорціуму. Наразі 80% активу належить Ощадбанку, ще 20% - Укрексімбанку.

Gulliver розташований у центрі Києва на загальній площі понад 157 тисяч квадратних метрів. Він поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центри.

Щодня комплекс відвідують або проходять повз нього понад 150 тисяч людей, зазначили в Ощадбанку.

У квітні РБК-Україна писало, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" планують найближчими місяцями виставити на продаж столичний торгово-розважальний центр Gulliver.

Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року стало відомо, що Gulliver призупинив роботу через те, що попередні власники центру перешкоджають експлуатації приміщення.

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