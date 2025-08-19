Громкие победы и много денег: Китайский гороскоп назвал знаки, которым повезет до конца года
Китайский гороскоп назвал главных счастливчиков, которым сказочно повезет до конца этого года. Их ждет фантастический успех.
Какие знаки из Китайского гороскопа найдут ключи от счастья, рассказывает РБК-Украина.
Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
У вас откроется второе дыхание, которого так не хватало. Финансовые двери, к которым вы не могли подобрать ключ, наконец-то откроются. Кто-то из прошлого вспомнит о вас и предложит сотрудничество, а еще возможен крупный выигрыш, не обязательно в лотерею, а в виде неожиданного шанса. Не сомневайтесь в себе.
Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Вы долго все тянули на себе, сейчас начинается период, когда другие будут работать на вас. Особенно удачно пойдут дела у тех, кто давно хочет открыть что-то свое или сменить сферу. Деньги пойдут туда, где есть уверенность и огонь, поэтому покажите, что вы готовы.
Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Гороскоп обещает Драконам не просто удачу, а громкие победы - с аплодисментами, открытиями и большим взлетом. Вы почувствуете, что вышли из тени. Во второй половине года возможно знакомство или проект, который изменит вашу роль в жизни. И это будет невероятно.
Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Змеи наконец снимут "кожу", за которой прятались от реальности. Вас ждет трансформация и она сразу даст ощутимые плоды: деньги, возможности, ресурсы. Проблемы с финансами и неудачи наконец исчезнут из вашей жизни И это произойдет уже к концу года.
Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собаки вдруг окажутся в центре событий. Все, что вы делали тайно или очень осторожно, наконец получит смысл. Гороскоп говорит, что вас заметят и начнут звать туда, где во всем лучшие условия. Под конец года возможен стремительный прорыв, карьерный или финансовый.
При создании материала были использованы источники: Astrotalk, Knowinsiders.