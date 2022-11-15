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В Мелитополе прогремел взрыв: что произошло

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Мелитополь, Вторник 15 ноября 2022 09:07
В Мелитополе прогремел взрыв: что произошло Фото: в Мелитополе прогремел взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе, где дислоцировались российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24 училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов", - написал он.

В Мелитополе прогремел взрыв: что произошло

По предварительным данным, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до четвертого этажа.

"Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты", - добавил мэр.

Напомним, недавно в Мелитополе взорвали так называемого "замминистра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где жил коллаборант.

Кроме того, сообщалось, что следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от оккупантов, предположительно будет Мелитополь. Российские военные уже строят там фортификационные сооружения.

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