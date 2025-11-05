Громкое решение в США: китайцам запретили покупать недвижимость во Флориде
Флорида получила право ввести запрет для граждан Китая на покупку недвижимости. Федеральный апелляционный суд одобрил соответствующий закон штата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Апелляционный суд 11-го округа в США поддержал закон, принятый во Флориде в 2023 году, которым запрещается гражданам Китайской Народной Республики, которые не являются постоянными резидентами США, покупать землю или недвижимость в штате.
В свое время закон, подписанный губернатором Роном Десантисом, стал частью мер, направленных на ограничение влияния Коммунистической партии Китая в США.
Иск против закона подал Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), заявив, что он дискриминирует азиатов по национальному признаку и противоречит федеральным правилам иностранных инвестиций.
Суд внимательно изучил все доказательства и постановил, что истцы не имеют достаточных оснований для обжалования, поскольку закон применяется только к лицам, постоянно проживающим в Китае, а не к тем, кто уже давно живет в США.
Что предусматривает закон
Закон запрещает гражданам Китая, которые не имеют американского гражданства или "зеленой карты", покупать недвижимость во Флориде.
Правда, есть исключения - лица с рабочими или студенческими визами могут приобрести одно жилье площадью до двух акров при условии, что оно расположено не ближе чем 8 км от военных баз.
Почему это важно
Губернатор Десантис заявил, что ограничения введены "для защиты национальной безопасности" и чтобы предотвратить влияние Китая на стратегические объекты США, в частности на военные базы, которых во Флориде расположено более двух десятков.
Зато правозащитники предупреждают, что закон "может открыть путь к дискриминации по этническому или национальному признаку" и напоминают, что подобные законы в США существовали в начале XX века и были направлены против азиатских иммигрантов.
ACLU уже заявила, что и в дальнейшем будет бороться против подобных инициатив и рассматривает возможность подачи нового иска.
При этом эксперты прогнозируют, что после решения суда другие штаты могут также рассмотреть введение ограничений для граждан КНР или других стран, которые Вашингтон считает "недружественными".
Напомним, накануне Китай объявил о приостановлении действия дополнительных 24% таможенных тарифов на американские товары сроком на один год.
При этом стоит отметить, что недавно лидер Китая Си Цзиньпин встречался с премьером России Михаилом Мишустиным и стороны договорились о новых совместных проектах в энергетике, космосе и высоких технологиях.