Гучне рішення в США: китайцям заборонили купувати нерухомість у Флориді

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Апеляційний суд 11-го округу у США підтримав закон, ухвалений у Флориді у 2023 році, яким забороняється громадянам Китайської Народної Республіки, які не є постійними резидентами США, купувати землю або нерухомість у штаті.

Свого часу закон, підписаний губернатором Роном Десантісом, став частиною заходів, спрямованих на обмеження впливу Комуністичної партії Китаю в США.

Позов проти закону подала Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU), заявивши, що він дискримінує азіатів за національною ознакою та суперечить федеральним правилам іноземних інвестицій.

Суд уважно вивчив всі докази і постановив, що позивачі не мають достатніх підстав для оскарження, оскільки закон застосовується лише до осіб, які постійно проживають у Китаї, а не до тих, хто вже давно мешкає у США.

Що передбачає закон

Закон забороняє громадянам Китаю, які не мають американського громадянства чи "зеленої картки", купувати нерухомість у Флориді.

Правда, є винятки - особи з робочими або студентськими візами можуть придбати одне житло площею до двох акрів за умови, що воно розташоване не ближче ніж 8 км від військових баз.

Чому це важливо

Губернатор Десантіс заявив, що обмеження запроваджені "для захисту національної безпеки" і щоб запобігти впливу Китаю на стратегічні об’єкти США, зокрема на військові бази, яких у Флориді розташовано понад два десятки.

Натомість правозахисники попереджають, що закон "може відкрити шлях до дискримінації за етнічною або національною ознакою" і нагадують, що подібні закони у США існували на початку XX століття та були спрямовані проти азійських іммігрантів.

ACLU вже заявила, що і надалі боротиметься проти подібних ініціатив і розглядає можливість подання нового позову.

При цьому експерти прогнозують, що після рішення суду інші штати можуть також розглянути запровадження обмежень для громадян КНР або інших країн, які Вашингтон вважає "недружніми".