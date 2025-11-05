Гучне рішення в США: китайцям заборонили купувати нерухомість у Флориді
Флорида отримала право запровадити заборону для громадян Китаю на купівлю нерухомості. Федеральний апеляційний суд схвалив відповідний закон штату.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Апеляційний суд 11-го округу у США підтримав закон, ухвалений у Флориді у 2023 році, яким забороняється громадянам Китайської Народної Республіки, які не є постійними резидентами США, купувати землю або нерухомість у штаті.
Свого часу закон, підписаний губернатором Роном Десантісом, став частиною заходів, спрямованих на обмеження впливу Комуністичної партії Китаю в США.
Позов проти закону подала Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU), заявивши, що він дискримінує азіатів за національною ознакою та суперечить федеральним правилам іноземних інвестицій.
Суд уважно вивчив всі докази і постановив, що позивачі не мають достатніх підстав для оскарження, оскільки закон застосовується лише до осіб, які постійно проживають у Китаї, а не до тих, хто вже давно мешкає у США.
Що передбачає закон
Закон забороняє громадянам Китаю, які не мають американського громадянства чи "зеленої картки", купувати нерухомість у Флориді.
Правда, є винятки - особи з робочими або студентськими візами можуть придбати одне житло площею до двох акрів за умови, що воно розташоване не ближче ніж 8 км від військових баз.
Чому це важливо
Губернатор Десантіс заявив, що обмеження запроваджені "для захисту національної безпеки" і щоб запобігти впливу Китаю на стратегічні об’єкти США, зокрема на військові бази, яких у Флориді розташовано понад два десятки.
Натомість правозахисники попереджають, що закон "може відкрити шлях до дискримінації за етнічною або національною ознакою" і нагадують, що подібні закони у США існували на початку XX століття та були спрямовані проти азійських іммігрантів.
ACLU вже заявила, що і надалі боротиметься проти подібних ініціатив і розглядає можливість подання нового позову.
При цьому експерти прогнозують, що після рішення суду інші штати можуть також розглянути запровадження обмежень для громадян КНР або інших країн, які Вашингтон вважає "недружніми".
Нагадаємо, напередодні Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік.
При цьому варто зазначити, що нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрічався з прем’єром Росії Михайлом Мішустіним і сторони домовилися про нові спільні проєкти в енергетиці, космосі та високих технологіях.