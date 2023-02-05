Губернатора Северной Осетии и российских пропагандистов обстреляли в Украине, - росСМИ

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с российскими пропагандистами прибыл на временно оккупированную территорию Запорожской области. Чиновник страны-агрессора попал под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В ТАСС добавляют, что "пострадавших нет поскольку все успели укрыться в блиндаже".

По информации российского прокремлевского издания, инцидент произошел якобы во время "посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что украинские военные хотели ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, но им пытались помешать США.

Также мы писали, что, по информации пропагандистских СМИ РФ, в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он получил ранения.

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