Губернатора Північної Осетії та російських пропагандистів обстріляли в Україні, - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У ТАСС додають, що "постраждалих немає, оскільки всі встигли сховатися в бліндажі".

За інформацією російського прокремлівського видання, інцидент стався нібито під час "відвідування позицій осетинських добровольчих загонів та мобілізованих з республіки бійців".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що українські військові хотіли ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, але їм намагалися перешкодити США.

Також ми писали, що, за інформацією пропагандистських ЗМІ РФ, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.