Республиканцы США заявили о поддержке Украины и осудили слова губернатора Флориды

Представители Республиканской партии США не поддерживают губернатора Флориды Рона Десантиса относительно позиции войны в Украине. США должны поддержать союзников по всему миру, чтобы бороться с агрессивными и опасными режимами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего вице-президента США Майка Пенса, которое приводит CNN.

Пенс и губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну противопоставили комментарии Десантиса, назвав вторжение в Украину "территориальным спором", которое не представляет "жизненно важного" национального интереса для США. Пенс повторил, что война в Украине - это не "территориальный спор", это вторжение России.

"Мы должны поддержать наших союзников во всем мире, чтобы бороться с агрессивными и опасными режимами, угрожающими свободе, где бы они ни находились", - заявил Сунуну.

Также губернатор Нью-Гэмпшира сказал, что цена, которую Соединенные Штаты платят сегодня в Украине, намного меньше той цены, с которой можно столкнуться, если российский диктатор Владимир Путин продолжит свой "марш на Запад". Это будет угрожать суверенитету и безопасности НАТО. Пенс и Сунуну также утверждали, что поддержка Украины посылает Китаю четкий сигнал.

"Когда мы думаем о нашей крупнейшей и важной стратегической проблеме, какова Китай, лучший способ послать сигнал Китаю о его военных амбициях - это увидеть, как свободный мир решительно выступает за суверенитет народа Украины", - добавил Пенс.