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Гуайдо і Трамп обговорили ситуацію у Венесуелі

Новини » Політика    29.01.2019 - 09:34
Гуайдо і Трамп обговорили ситуацію у Венесуелі
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сторони обговорили шляхи виходу з гуманітарної кризи у Венесуелі

Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Гуайдо розповів, що вони обговорили шляхи виходу з гуманітарної кризи у Венесуелі. Відповідаючи на запитання, чи обговорювали вони з Трампом можливість військового вирішення ситуації у Венесуелі, Гуайдо заявив, що зосереджений "на людях, які знаходяться в надзвичайної гуманітарної ситуації".

"Так, ми говорили з президентом (Трампом, - ред.) і з іншими лідерами країн регіону та світу", - повідомив Гуайдо.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що нові санкції США стосовно компанії PDVSA спрямовані на те, щоб отримати контроль над Citgo - американським підрозділом національної нафтової компанії.

Нагадаємо, що в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

Зазначимо, зазначені санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента на минулого тижня.

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