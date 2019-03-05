Гуайдо закликає венесуельців вийти на протести

Лідер опозиції також анонсував зустріч із профспілками працівників держсектора

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который вернулся в страну, призвал граждан выйти на антиправительственные протесты в субботу, 9 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство АР.

Он отметил, что режим должен понять, что народ сильнее, чем когда-либо.

"Режим должен понимать, диктатура должна понимать, что мы сильнее, чем когда-либо. Мы продолжим протесты, продолжим мобилизацию", - отметил оппозиционный лидер.

Он также анонсировал встречу с профсоюзами работников государственного сектора во вторник, 5 марта.

Напомним, в столице Венесуэлы - Каракасе - во время традиционного карнавала полиция применила слезоточивый газ в сторону участников действия. Вследствие столкновений пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди полиции.

Как писало РБК-Украина ранее, Гуайдо, несмотря на угрозу ареста со стороны властей, вернулся в Венесуэлу. Лидер оппозиции вернулся после недельного зарубежного турне, во время которого он убеждал своих сторонников в соседних странах в необходимости наращивать гумпомощь и способствовать устранению Николаса Мадуро от власти.

Добавим, член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц подготовила законопроект, в котором от американских властей требуют разработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле.