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GTA 6 станет более реалистичной: новые детали игры слили после закрытого показа

16:33 03.09.2026 Чт
3 мин
Чем удивили 3 часа геймплей?
aimg Ольга Завада
Ютубер рассказал о закрытом показе Rockstar (скриншот: Rocktar Games)

Испанский блоггер El Rubius попал на закрытый показ GTA 6 в студии Rockstar North. Глава разработки Роб Нельсон открыл множество новых деталей об игровых механиках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на elrubiusOMG.

Бесшовный мир и новые грабежи

Во время презентации разработчики показали полное отсутствие экранов загрузки. Герои зашли в гостиницу, прошли через лоби и поднялись на лифте на крышу без паузы. Оттуда они похитили вертолет.

Механика ограблений стала значительно сложнее :

Ювелирные магазины можно грабить вне сюжетных миссий.

На 3D-карте отображаются потенциальные точки проникновения и ожидаемый куш - от 15 000 до 40 000 долларов.

Деньги, золото и бриллианты больше не исчезают нажатием одной кнопки - их нужно забирать из кассы или сейфа поштучно.

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Взаимодействие с транспортом

Игроки получат новые возможности при управлении авто и другими средствами передвижения В багажниках автомобилей можно прятать вещи или прятаться самым главным героям - Джейсону и Лючии.

При движении можно открывать дверь машины, чтобы сбивать преследователей и полицию на мотоциклах. Также в шестой части появятся электросамокаты, из которых можно будет бить прохожих на ходу.

Отношения героев и масштаб карты

Взаимоотношения между Джейсоном и Лючией оказывают непосредственное влияние на игровой процесс. Если один из партнеров бросит другого во время ограбления, это вызовет конфликт в переписке и усложнит дальнейшую совместную работу.

По словам гейм-блогера, масштаб открытого мира "впечатляет" - разработчики Rockstar заявили, что карта GTA 6 примерно в 3 раза больше мира Red Dead Redemption 2.

Мир наполнен "взвешенными мелочами": толпа на пляже меняется в зависимости от времени суток, на песке остаются следы, а во время столкновений с NPC у них выпадают смартфоны или очки.

Даже чтобы погладить собаку, придется спрашивать у хозяев, которые вместе с животным могут отказать.

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Добавим - тела Джейсона и Люсии будут меняться в реальном времени в зависимости от образа жизни.

Питание и спорт: еда оказывает влияние на вес персонажей, а физические тренировки развивают мускулатуру.

Усталость и алкоголизм: длительное отсутствие сна, бегство от полиции или многодневная разгульная жизнь будут сказываться на лицах и поведении героев.

Уличные потасовки: после столкновений на теле будут оставаться синяки, ссадины и шрамы.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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