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GTA 6 могут запустить без мультиплеера: Rockstar отложит главную фишку

15:17 10.08.2026 Пн
2 мин
Что можно ожидать от презентации игры?
aimg Ольга Завада
Маркетинговая кампания GTA 6 собирает множество слухов (скриншот: Rockstar Games)

В преддверии запланированного релиза Grand Theft Auto VI издатель Take-Two Interactive и студия Rockstar Games готовят масштабную промо-кампанию. Инсайдеры и руководство компании раскрыли новые детали презентаций, сроков запуска мультиплеера и будущих физических изданий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обозревателя Джейсона Шреера на YouTube.

30 минут на Netflix - только "приманка"

Официальный старт активной фазы маркетинга запланирован на 27 августа, когда состоится презентация Grand Theft Auto VI: An Extended Look на платформе Netflix.

По данным источников, хронометраж показа составит около 30 минут.

Генеральный директор Take-Two Страусс Зельник в разговоре с журналистами заявил, что августовская презентация - это лишь "аперитив", за которым последует полноценное "основное блюдо и десерт".

Сообщество фанатов предполагает следующий порядок анонсов перед релизом:

  • Август (Extended Look) - краткая сюжетная завязка или подробный обзор главных героев (Джейсона и Лусии).
  • Сентябрь-октябрь - отдельные персонажные трейлеры и первый пространный геймплей.
  • Ноябрь 0 финальный релизный трейлер перед выходом игры.

Читайте больше: Новый показ GTA 6 станет эксклюзивом Netflix: что известно

Мультиплеер GTA 6 Online может задержаться

Несмотря на огромный финансовый потенциал сетевого режима, Rockstar Games, прежде всего, сосредоточена на single-player кампании.

Инсайдер Джейсон Шреер отмечает, что разработчики не планируют в ближайшее время раскрывать подробности новой версии GTA Online.

Ожидается, что новый мультиплеерный режим может выйти через месяц после релиза основной игры или даже позже вместе с будущим выходом ПК-версии.

Также рассматриваются модели распространения по подписке или выпуск в формате отдельного безвозмездного клиента с микротранзакциями.

Больше интересного: GTA 6 могут снова перенести: эксразработчик Rockstar объяснил почему

Слухи о Collector's Edition и физических дисках

На фоне того, что актуальные предзаказы предлагают только стандартные и цифровые расширенные версии (с кодом в коробке для консолей), в сети появились слухи о подготовке полноценного коллекционного издания (Collector's Edition).

Инсайдеры с форума NeoGaf отмечают , что во время презентации 27 августа может быть анонсировано третье издание игры, которое будет содержать реальный мерч - в частности, тематическую одежду и сувениры.

В то же время, Страусс Зельник подчеркнул, что игровая индустрия почти полностью перешла в "цифру", ведь 90 процентов доходов компании приходится на цифровые продажи.

Поэтому даже в случае релиза Collector's Edition оно, скорее всего, не будет содержать физический диск Blu-ray, а ограничится цифровым кодом активации внутри коллекционной коробки.

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