GTA 6 можуть запустити без мультиплеєра: Rockstar відкладе головну фішку

30 хвилин на Netflix - лише "приманка"

Офіційний старт активної фази маркетингу запланований на 27 серпня, коли відбудеться велика презентація Grand Theft Auto VI: An Extended Look на платформі Netflix.

За даними джерел, хронометраж показу складе близько 30 хвилин.

Генеральний директор Take-Two Страусс Зельник у розмові з журналістами заявив, що серпнева презентація - це лише "аперитив", за яким послідує повноцінна "основна страва та десерт".

Спільнота фанатів припускає наступний порядок анонсів перед релізом:

Серпень (Extended Look) - коротка сюжетна зав'язка або детальний огляд головних героїв (Джейсона та Лусії).

- коротка сюжетна зав'язка або детальний огляд головних героїв (Джейсона та Лусії). Вересень-жовтень - окремі персонажні трейлери та перший розлогий геймплей.

- окремі персонажні трейлери та перший розлогий геймплей. Листопад - фінальний релізний трейлер перед виходом гри.

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Мультиплеєр GTA 6 Online може затриматися

Попри величезний фінансовий потенціал мережевого режиму, Rockstar Games насамперед зосереджена на single-player кампанії.

Інсайдер Джейсон Шреєр зазначає, що розробники не планують найближчим часом розкривати подробиці про нову версію GTA Online.

Очікується, що новий мультиплеєрний режим може вийти через місяць після релізу основної гри або навіть пізніше - разом із майбутнім виходом ПК-версії.

Також розглядаються моделі розповсюдження за передплатою або випуск у форматі окремого безоплатного клієнта з мікротранзакціями.

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Чутки про Collector’s Edition та фізичні диски

На тлі того, що актуальні передзамовлення пропонують лише стандартні та цифрові розширені версії (з кодом у коробці для консолей), у мережі з'явилися чутки про підготовку повноцінного колекційного видання (Collector’s Edition).

Інсайдери з форуму NeoGaf зазначають, що під час презентації 27 серпня може бути анонсоване третє видання гри, яке міститиме реальний мерч - зокрема тематичний одяг і сувеніри.

Водночас Страусс Зельник підкреслив, що ігрова індустрія майже повністю перейшла у "цифру", адже 90 відсотків доходів компанії припадає на цифрові продажі.

Тому навіть у разі релізу Collector’s Edition воно, найімовірніше, не міститиме фізичного диска Blu-ray, а обмежиться цифровим кодом активації всередині колекційної коробки.