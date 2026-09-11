В GTA 6 будет труднее зарабатывать: Rockstar раскрыла новую систему прогресса

В GTA 6 можно будет застрять посреди сюжета, если у героя закончатся деньги. Rockstar впервые тесно связала сюжетные задачи с активностями открытого мира - без дополнительного заработка пройти игру может не получиться.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя разработки Rockstar North Роба Нельсона изданию Famitsu .

Как деньги будут сдерживать прогресс?

По словам Роба Нельсона, именно финансы станут главным связующим звеном между сюжетными миссиями и открытым миром.

Прохождение только основных заданий не обеспечит игроку достаточного количества денег для открытия следующих этапов истории.

Ключевые детали новой системы прогресса:

Зависимость сюжета от капитала: для разблокировки последующих миссий игрокам придется искать источники дохода за пределами основных заданий.

Роль ограблений: хотя разработчики пока не раскрывают всех способов заработка, ключевой акцент, как ожидается, будет сделан на ограблениях и мелких криминальных подработках.

Усложнение механик: по предварительным данным, процесс подготовки и проведения ограблений в открытом мире станет значительно глубже и сложнее по сравнению с предыдущей частью.

Чего ожидают геймеры?

Фанаты на Reddit восприняли такую интеграцию в основном положительно, надеясь, что это придаст большую ценность свободным ограблениям.

Игроки рассчитывают на возможность самостоятельно планировать налёты: отключать камеры наблюдения, сигнализацию и незаметно проникать через черный ход без вынужденных перестрелок.

В то же время в сообществе выражают обеспокоенность: если зарабатывание необходимых средств сведется к однотипным и монотонным побочным заданиям, положительные ожидания от новой механики могут не оправдаться.

Напомним - релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.