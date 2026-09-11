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В GTA 6 будет труднее зарабатывать: Rockstar раскрыла новую систему прогресса

16:32 11.09.2026 Пт
2 мин
Сюжет будут просто блокировать?
aimg Ольга Завада
В GTA 6 будет труднее зарабатывать: Rockstar раскрыла новую систему прогресса В GTA 6 изменят правила игры (скриншот: Rockstar Games)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В GTA 6 можно будет застрять посреди сюжета, если у героя закончатся деньги. Rockstar впервые тесно связала сюжетные задачи с активностями открытого мира - без дополнительного заработка пройти игру может не получиться.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя разработки Rockstar North Роба Нельсона изданию Famitsu.

Как деньги будут сдерживать прогресс?

По словам Роба Нельсона, именно финансы станут главным связующим звеном между сюжетными миссиями и открытым миром.

Прохождение только основных заданий не обеспечит игроку достаточного количества денег для открытия следующих этапов истории.

Ключевые детали новой системы прогресса:

Зависимость сюжета от капитала: для разблокировки последующих миссий игрокам придется искать источники дохода за пределами основных заданий.

Роль ограблений: хотя разработчики пока не раскрывают всех способов заработка, ключевой акцент, как ожидается, будет сделан на ограблениях и мелких криминальных подработках.

Усложнение механик: по предварительным данным, процесс подготовки и проведения ограблений в открытом мире станет значительно глубже и сложнее по сравнению с предыдущей частью.

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Чего ожидают геймеры?

Фанаты на Reddit восприняли такую интеграцию в основном положительно, надеясь, что это придаст большую ценность свободным ограблениям.

Игроки рассчитывают на возможность самостоятельно планировать налёты: отключать камеры наблюдения, сигнализацию и незаметно проникать через черный ход без вынужденных перестрелок.

В то же время в сообществе выражают обеспокоенность: если зарабатывание необходимых средств сведется к однотипным и монотонным побочным заданиям, положительные ожидания от новой механики могут не оправдаться.

Напомним - релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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