У ДСНС заявили про збільшення показників жертв пожеж в Україні

Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

За минулу добу в пожежах загинуло 11 людей

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що в Україні зросли показники жертв в результаті пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, за минулу добу в пожежах загинуло 11 людей.

"Показник трагічних випадків на пожежах у житловому секторі продовжує лякати стабільно високими показниками. Так, упродовж минулої доби, 16 січня, в 60-ти пожежах в Україні загинуло 11 громадян. Одночасно шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що найчастіше люди гинуть у результаті власної необережності. Зокрема, при порушенні правил експлуатації пічного опалення та електричних побутових нагрівальних приладів, через необережність під час куріння, у разі залишення без догляду сірників та запальничок в доступних для дітей місцях, тощо.

"Загалом, з початку 2020 року показник загиблих і постраждалих на пожежах становить вже 129 і 95 осіб відповідно. При цьому, з 2144 пожеж, більша частина випадків сталися саме в будинках громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в період з 30 грудня 2019 по 13 січня 2020 року в Україні у пожежах загинуло 124 людини. За даними ДСНС, орієнтовні збитки в результаті пожеж за вказаний період складають 10,96 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в Австралії другий день ідуть дощі, що допомагають гасити лісові пожежі. Водночас в десятках районів все ще вирують некеровані пожежі.