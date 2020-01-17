В ГСЧС заявили об увеличении показателей жертв пожаров в Украине

Иллюстративное фото (dp.dsns.gov.ua)

За прошедшие сутки в пожарах погибли 11 человек

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Украине возросли показатели жертв в результате пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, за прошедшие сутки в пожарах погибли 11 человек.

"Показатель трагических случаев на пожарах в жилом секторе продолжает пугать стабильно высокими показателями. Так, на протяжении прошлых суток, 16 января, в 60-ти пожарах в Украине погибло 11 граждан. Одновременно шестеро человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего люди гибнут в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и электрических бытовых нагревательных приборов, из-за неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спички и зажигалки в доступных для детей местах, и тому подобное.

"В общем, с начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 129 и 95 человек соответственно. При этом, из 2144 пожаров, более половины случаев произошли именно в домах граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 30 декабря 2019 по 13 января 2020 года в Украине в пожарах погибли 124 человека. По данным ГСЧС, ориентировочные убытки в результате пожаров за указанный период составляют 10,96 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в Австралии второй день идут дожди, помогающие тушить лесные пожары. В то же время в десятках районов все еще бушуют неуправляемые пожары.