В Києві сталося ДТП за участі таксі, є загиблий

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Автомобіль збив двох пішоходів на тротуарі

В Києві в Дарницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові.Еспресо".

Зазначається, що автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар та збив двох пішоходів. В результаті удару молода жінка отримала смертельні травми, загинула на місці пригоди. Чоловік, що йшов з нею, був госпіталізований.

Як розповіли свідки пригоди, Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. В якийсь момент перелаштовуючись правіше, Lexus вдарив в задню частину Renault таксі. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де йшли люди, а потім, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.

Фото: місце події (facebook.com/vartovi.espreso)

В Києві Lexus вилетів на тротуар та збив двох пішоходів. Загинула молода жінка... Опубліковано Вартові еспресо Неділя, 10 листопада 2019 р.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини даної пригоди.

Раніше повідомлялося, що в селі Здвижевка Київської області зіткнулися два легкових автомобіля, в результаті чого загинули три людини.

РБК-Україна писало, що в Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.