ДСНС встановила на авто гучномовці і буде сповіщати українців про карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Такий автомобіль уже є у Києві, а відзавтра аналогічні авто курсуватимуть по всій Україні

По всій Україні курсуватимуть автомобілі, обладнані гучномовцями, які сповіщатимуть громадян про правила поведінки під час карантину. Про це у Facebook повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За його словами, відсьогодні такий автомобіль курсує Києвом, а відзавтра аналогічні авто будуть їздити по всій Україні.

"Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобіля оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період", - повідомив Чечоткін.

Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період. Нагадую, що у зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання та ретельно дотримуватись особистих правил гігієни. Бережіть себе! Опубліковано Миколою Чечоткіним Четвер, 19 березня 2020 р.

Нагадаємо, наразі відомо про 18 випадків зараження коронавірусом в Україні. Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 19 березня - в матеріалі РБК-Україна.