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ГСЧС установила на авто громкоговорители и будет оповещать украинцев о карантине

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 19:11
ГСЧС установила на авто громкоговорители и будет оповещать украинцев о карантине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такой автомобиль уже есть в Киеве, а с завтрашнего дня аналогичные авто будут курсировать по всей Украине

По всей Украине будут курсировать автомобили, оборудованные громкоговорителями, которые будут оповещать граждан о правилах поведения во время карантина. Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, с сегодняшнего дня такой автомобиль курсирует Киевом, а с завтрашнего - аналогичные авто будут ездить по всей Украине.

"Для информирования граждан о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобиля оперативно-спасательной службы, оборудованного громкоговорящими устройствами. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период", - сообщил Чечеткин.

Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період. Нагадую, що у зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання та ретельно дотримуватись особистих правил гігієни. Бережіть себе!

Опубліковано Миколою Чечоткіним Четвер, 19 березня 2020 р.

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