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В ГСЧС сообщили, что значительного загрязнения воздуха не зафиксировано

Новости » Общество    24.10.2019 - 10:23
В ГСЧС сообщили, что значительного загрязнения воздуха не зафиксировано
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

Специалисты не выявили значительных превышений концентрации CO2 в воздухе

По данным постов наблюдения центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по состоянию на 24 октября превышения уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в Киеве результаты исследований не выявили значительных превышений предельно-допустимой концентрации измерительных показателей.

Отметим, что туманы, наличие приземных инверсий (задерживающего слоя воздуха), могут способствовать накоплению загрязняющих веществ, однако в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха.

В ГСЧС сообщили, что значительного загрязнения воздуха не зафиксировано

Напомним, ранее КГГА заявили, что воздух в Киеве на 90% загрязняют автомобили. В некоторых районах Киева уровень загрязнения превышает норму в два раза, но это, как заявляют в КГГА, главным образом связано с превышением дорожного трафика в районах скопления транспортных средств.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями после того, как Украину накрыл густой туман.

В Украинском гидрометеорологическом центре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине. Сообщается, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

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