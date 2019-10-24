В Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Було зафіксовано перевищення викидів в усіх промислових містах

Міністерство енергетики та захисту довкілля проведе спільні вимірювання забруднення повітря із незалежними лабораторіями після того, як Україну накрив густий туман. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли на екстреній нараді між міністром, представниками Гідрометцентру, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної геофізичної обсерваторії.

"За даними від Гідромедцентру концентрації оксиду вуглецю в період з

15 по 21 жовтня 2019 р. в атмосферному повітрі більшості міст України залишались у своїх звичних параметрах, тобто у тих значеннях, які для них властиві. Але це не означає що повітря в українських містах чисте", - йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією від Гідрометцентру та ДСНС,стан повітря в Україні в межах, притаманних на цю пору року в порівнянні з попередніми роками. Тобто підстав для хвилювання про значні додаткові джерела забруднення повітря немає. Проте, було зафіксовано перевищення викидів по деяких забруднюючих речовинах в усіх промислових містах України, таких як Маріуполь, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя.

За результатами екстреної наради вирішили привести українські показники до європейського формату, аби мати змогу порівнювати якість повітря в Україні та інших країнах.

"Аби ще раз перевірити достовірність даних Міністерство вирішило провести спільні вимірювання забруднення повітря із незалежними лабораторіями. Про результати вимірювань ми повідомимо", - повідомили в прес-службі Мінекоенерго.

Раніше глава ДСНС писав, що суттєвого забруднення повітря на території України, яке могло б спричинити виникнення густих туманів в останні дні, не зафіксовано.

РБК-Україна писало, що вночі та вранці 24 жовтня в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується, що тумани припиняться з приходом похолодання на наступному тижні.