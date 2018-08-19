В Києві сильна злива затопила центра міста

Десятки автомобілей опинились під водою

В Києві, поряд з торговельним центром Гулівер, злива заблокувала водіїв у автівках. Про це повідомляє Громадське Радіо.

Вночі, 19 серпня 2018 року, сильна злива паралізувала дороги в центрі міста поряд з Палацем Спорту й ТЦ "Гулівер".

Очевидці повідомляють, що мінімум у двох автівках люди заблоковані водою. Один із водіїв заліз на дах свого залитого транспорту.

Також потоп почався й на вулиці Антоновича, де до усього прорвало каналізацію.

В Гідрометцентрі повідомляють, що негода у Києві буде тривати усю ніч 19 серпня 2018.

Нагадаємо, у Львові із підтоплених машин евакуювали 130 людей. Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники винесли на руках 77 людей, з них 9 дітей, та відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів, а також відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.