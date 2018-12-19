Бойовики дали гарантії безпеки для обстеження Горлівської фільтрувальної станції

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В результаті пошкодження фільтрувальної станції в Торецьку відключили воду

Бойовики на окупованих територіях Донбасу дали гарантії безпеки для обстеження водопроводу "Горлівка-Торецьк" Горлівської фільтрувальної станції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МінТОТ.

Повідомляється, що 16 грудня в результаті бойових дій було пошкоджено водопровід "Горлівка-Торецьк".

При спільній координації МінТОТ і СММ ОБСЄ оперативно досягнуто гарантій безпеки з боку штабу операції Об'єднаних сил для безпечного обстеження водопроводу бригадою КП "Вода Донбасу". При цьому тільки 18 грудня отримані гарантії безпеки з протилежного боку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. 16 грудня о 22:00 надійшла інформація про підрив на водогоні "Горлівка - Торецк", в результаті чого в Горлівській фільтрувальної станції № 2 зупинили подачу води.

У Торецке Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання.

Відзначимо, до цього стало відомо, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас.