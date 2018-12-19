ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовики дали гарантії безпеки для обстеження Горлівської фільтрувальної станції

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 12:24
Бойовики дали гарантії безпеки для обстеження Горлівської фільтрувальної станції
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В результаті пошкодження фільтрувальної станції в Торецьку відключили воду

Бойовики на окупованих територіях Донбасу дали гарантії безпеки для обстеження водопроводу "Горлівка-Торецьк" Горлівської фільтрувальної станції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МінТОТ.

Повідомляється, що 16 грудня в результаті бойових дій було пошкоджено водопровід "Горлівка-Торецьк".

При спільній координації МінТОТ і СММ ОБСЄ оперативно досягнуто гарантій безпеки з боку штабу операції Об'єднаних сил для безпечного обстеження водопроводу бригадою КП "Вода Донбасу". При цьому тільки 18 грудня отримані гарантії безпеки з протилежного боку.

Бойовики дали гарантії безпеки для обстеження Горлівської фільтрувальної станції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. 16 грудня о 22:00 надійшла інформація про підрив на водогоні "Горлівка - Торецк", в результаті чого в Горлівській фільтрувальної станції № 2 зупинили подачу води.

У Торецке Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання.

Відзначимо, до цього стало відомо, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас.

Україна подасть в ЄСПЛ докази керівництва Росією війни на Донбасі На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся