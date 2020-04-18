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У КМДА пояснили причини забруднення повітря: дим доноситься з Житомирської області

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 13:02
У КМДА пояснили причини забруднення повітря: дим доноситься з Житомирської області
Ілюстративне фото (facebook.com/artem.shevchenko.9)

У Житомирській області горить 2,7 тисячі гектар

за Причиною забруднення повітря в Києві є масштабні пожежі в Житомирській області. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко Telegram.

За його словами, на даний момент у Житомирській області триває пожежа у двох лісництвах на території в 2,7 тисячі гектар.

"Значну частину диму, який забруднює повітря, доносить з Житомирської області, де у двох лісництвах зараз палає 2,7 тисячі гектар", - написав Кличко.

Також він зазначив, що в зоні відчуження спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини. При цьому активних вогнищ пожежі на даний момент не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що 18 квітня у Києві зафіксували в повітрі наявність продуктів горіння. Зокрема, виявлено перевищення вмісту норми діоксиду сірки, формальдегіду і діоксиду азоту. При цьому радіаційний фон у столиці в межах норми.

Також Кличко повідомив, що ситуація зі смогом в Києві може змінитися через один день після того, як зміниться напрямок вітру. За його словами, вночі концентрація речовин горіння у повітрі набагато більше, а тому дим посилюється.

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