В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні сприяє зберіганню надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

Так, завтра, по всій Україні, крім Чернігівській та Київській областях, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"26 липня в Україні, крім крайнього заходу, Чернігівської та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, 26 липня в Україні очікується спека до +31, а вночі у східних, Волинській, Рівненській, Житомирській областях, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі +12 +17 градусів, на узбережжі морів до +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, а на півдні країни до +26 +31 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, Наталка Діденко зазначила, що 27 та 28 липня в Україні очікується потепління, але вже з понеділка, 29 липня, знову похолодає.