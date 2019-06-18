Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сухо та малохмарно, вдень до +30

Погода в Україні 18 червня буде дощовою та з грозами у західних, деяких центральних та південних областях, температура повітря вдень підніметься до +32 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни переважно сонячно та без опадів, температура повітря вдень до від +28 до +31, вночі від +15 до +18. У центральних регіонах можливі опади у Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях, температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +31, вночі від +16 до +19. На півдні дощі пройдуть лише в Одеській області, температура повітря вдень до +32, вночі до +20. У Криму без опадів, температура вдень від +28 до +30, вночі від +17 до +19.

На заході країни очікується дощ з грозами, температура повітря вдень підніметься до +29, вночі можливе зниження до +15. У північних областях без опадів, температура вдень від +27 до +29, вночі до +19 градусів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці 18 червня буде спекотним та без опадів, температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +30, вночі від +18 до +20. Вітер північно-західний3-8 м/с.