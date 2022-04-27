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ДСНС оприлюднила відео знищення 475 ворожих боєприпасів

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Середа 27 квітня 2022 18:53
ДСНС оприлюднила відео знищення 475 ворожих боєприпасів ДСНС показала знищення 475 ворожих боєприпасів (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео знищення російських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На відео показали, як виглядає знешкодження 475 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"А ми тим часом повторюємо, будьте уважними і обережними! Помітили підозрілий предмет - не підходьте, телефонуйте 101", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 63-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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