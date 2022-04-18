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Рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини

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Київська область, Понеділок 18 квітня 2022 18:44
Рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини Фото: Рятувальники в компанії міністра внутрішніх справ Монастирського (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міністерство внутрішніх справ оголосило про прибуття до України перших іноземних команд рятувальників. Вони допомагатимуть ліквідовувати наслідки воєнного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис МВС у Facebook.

Очільник відомства Денис Монастирський зустрівся з іноземцями в Бородянці. Рятувальників з-за меж України наразі залучатимуть до розбирання завалів та деблокування будівель.

"11 професійних рятувальників зі США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну на волонтерських засадах і допомогти українським рятувальникам. Найближчим часом до команди доєднається ще 1 польський представник", – ідеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ подякував іноземним рятувальникам за бажання допомогти Україні й окреслив широкий фронт робіт. "Усі сили акумульовані, щоби максимально швидко зробити раніше окуповані території придатними та безпечними для життя", – додав Монастирський.

Нагадаємо, що Нацполіція завершила документування воєнних злочинів РФ в Ірпені.

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