ГСЧС обнародовала видео уничтожения 475 вражеских боеприпасов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"А мы тем временем повторяем, будьте внимательными и осторожными! Заметили подозрительный предмет - не подходите, звоните 101", - говорится в сообщении.

На видео показали, как выглядит обезвреживание 475 единиц взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали, что спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевщины.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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