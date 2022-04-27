ГСЧС обнародовала видео уничтожения 475 вражеских боеприпасов
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала видео уничтожения российских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
На видео показали, как выглядит обезвреживание 475 единиц взрывоопасных предметов.
"А мы тем временем повторяем, будьте внимательными и осторожными! Заметили подозрительный предмет - не подходите, звоните 101", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевщины.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!