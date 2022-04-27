ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГСЧС обнародовала видео уничтожения 475 вражеских боеприпасов

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 18:53
ГСЧС обнародовала видео уничтожения 475 вражеских боеприпасов ГСЧС показала уничтожение 475 вражеских боеприпасов (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала видео уничтожения российских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На видео показали, как выглядит обезвреживание 475 единиц взрывоопасных предметов.

"А мы тем временем повторяем, будьте внимательными и осторожными! Заметили подозрительный предмет - не подходите, звоните 101", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевщины.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Вторжение России в Украину
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке