ДСНС необхідно кілька днів, щоб загасити тління після пожежі у зоні ЧАЕС

​​Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, сьогодні відбулася селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Доповідь щодо цього питання глава держави отримує щодня, щоб тримати ситуацію під контролем", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити. Він підкреслив, що рівень радіаційного фону знаходиться у нормі.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні.

Повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. Однак у Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться у безпеці.