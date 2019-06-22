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Рівень забруднення повітря у Києві знизиться в останні дні червня

Новини » Суспільство    22.06.2019 - 11:48
Рівень забруднення повітря у Києві знизиться в останні дні червня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 22 по 25 червня синоптична ситуація у столиці не зміниться

Внаслідок погодних умов (відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, суха спекотна погода без опадів), які спостерігались у Києві з 10 по 20 червня,  відбулось накопичення шкідливих домішок, що забруднюють приземний шар повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що починаючи з 10 червня  спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, серед яких особливо діоксид азоту NOта формальдегід.

"Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що з 22 по 25 червня синоптична ситуація у столиці України суттєво не зміниться.

"Покращення ситуації очікується в останні дні червня", - повідомили у ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що рівень забруднення повітря в Києві зростає через спеку.За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.

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