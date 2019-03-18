У ДСНС назвали кількість загиблих у пожежах за тиждень

Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Крім того, на водоймах загинули 18 осіб

В Україні протягом тижня, з 11 до 17 березня, у пожежах загинули 45 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема в Україні було ліквідовано 2264 пожежі, в результаті яких врятували 38 осіб. Також рятувальники запобігли знищенню вогнем 639 будівель та 51 одиниці техніки. Крім того, протягом тижня виникла одна незвичайна ситуація, внаслідок якої загинули чотири особи.

Загалом за тиждень у пожежах загинули 45 осіб, а на водних об’єктах - 18. Орієнтовні збитки, які завдали пожежі, становлять 6 мільйонів 556 тисяч гривень.

Протягом тижня підрозділи ДСНС здійснили 300 виїздів, у ході яких виявили, вилучили та знищили 704 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області на 72 км автодороги Київ-Одеса було заблоковано рух в напрямку столиці через пожежу. На автодорозі загорілася вантажівка. На місці працював екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.

Крім того, поблизу міста Новоярівськ (Львівська область) сталося загоряння сміттєзвалища. Вогнем було охоплена територія площею 0,8 га. До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.