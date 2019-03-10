У Львівській області сталася пожежа на сміттєзвалищі

Фото: пожежа на сміттєзвалищі у Львівській області (dsns.gov.ua)

Вогнем охоплено територію площею 0,8 га

У неділю, 10 березня, поблизу міста Новоярівськ (Львівська область) сталося загоряння сміттєзвалище. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, повідомлення про загоряння сміттєзвалища рятувальники отримали близько 07:14. Прибувши на місце події було встановлено, що вогнем охоплена територія сміттєзвалища площею 0,8 га.

Зазначається, що гасіння пожежі продовжується. Проте процес ліквідації ускладнюється через проблеми з водопостачанням.

"Процес ліквідації даної пожежі ускладнюється із поповненням запасів води в цілях пожежогасіння, адже найближче джерело води знаходиться на відстані близько 1 км", - йдеться в повідомленні.

Наразі ліквідувати пожежу намагаються 22 людини з особового складу ДСНС та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники протягом двох днів 5 та 6 лютого намагалися загасити пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району. Пожежу на площі 0,002 га було ліквідовано о 17:00.

Як писало РБК-Україна, рятувальники ліквідували пожежу під Дніпром на території заводу будівельних кріплень в селі Кам'янка. Пожежа сталася, 6 березня о 08:35 у с. Кам’янка Дніпровського району по вул. Маяковського, 74 на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару.